اليماحي: مخططات تهجير الفلسطينيين تعد صارخ على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني..

أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي, أن القضية الفلسطينية تواجه أكبر تهديد لها منذ عام 1967 في ظل مخططات خبيثة تهدف إلى تصفيتها عبر مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه التاريخية, مشيرا إلى أن هذه المخططات مرفوضة فلسطينيا وعربيا باعتبارها تمثل “تعديا صارخا” على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني و التي أقر بها العالم أجمع.

وقال اليماحي في كلمة أمام المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي اختتم اليوم السبت أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية, أن “هذه المخططات البغيضة تمثل تعديا صارخا على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني, والتي أقر بها العالم أجمع”.

وأضاف أن “إثارة هذه المسألة العبثية اللامنطقية, بالإضافة إلى غايتها الخبيثة المرفوضة, فهي تهدف أيضا إلى صرف أنظار العالم عن المجازر وحرب الإبادة الجماعية التي قام بها كيان الاحتلال في قطاع غزة, وجرائم الحرب والتدمير والاستيطان الاستعماري التي يقوم بها حاليا في الضفة الغربية”.

وقال في هذا السياق أن “التهجير لو كان خيارا لما تحمل الشعب الفلسطيني الأبي كل هذه المجازر وحرب الإبادة الجماعية على مدار أكثر من عام وثلاثة أشهر متواصلين, والتي راح ضحيتها ما يقرب من خمسين ألف شهيد فضلا عن آلاف الجرحى والمفقودين, وسط صمت دولي مخز يشكل أكبر وصمة عار على جبين الإنسانية”.

وأوضح أن “رسالتنا للعالم اليوم هي أن أرض فلسطين, التي ارتوت بدماء آلاف من الشهداء لا تباع ولا تشترى. ونقول لكل واهم, سيظل الشعب الفلسطيني مرابطا على أرضه, ومدافعا عنها حتى آخر قطرة في دمه ومن ورائه الشعب العربي الذي لم ولن يقبل بأي محاولات لتصفية قضيته الأولى والمركزية, القضية الفلسطينية “.

وشدد على أن “وحدة الصف العربي ووحدة الموقف العربي في هذه اللحظة المصيرية, تمثل حائط الصد الأول, أمام كل مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”, مؤكدا “الدعم التام” لمواقف كل الدول العربية, في الرفض التام لكل مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتابع اليماحي قائلا: إننا كبرلمانيين عرب نتحمل مسؤولية عظيمة أيضا في الدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني, وفي دعم مواقف وجهود قادة وحكومات دولنا العربية في إجهاض أي مخططات أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن في هذا السياق, عن اعتماد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية اليوم “وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية “.

وأوضح أن هذه الوثيقة تتضمن التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة كما تتضمن /سبع عشرة خطوة/ تم التوافق عليها ليقوم بها كل من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية خلال الفترة القادمة دعما للشعب الفلسطيني, كما تم التوافق أيضا على آلية تنفيذية تضمنتها الوثيقة لوضع تلك الخطوات موضع التطبيق على أرض الواقع.

وقال: “وسوف نرفع هذه الوثيقة إلى القادة العرب في قمتهم العربية الطارئة المقرر انعقادها في جمهورية مصر العربية, وذلك في إطار التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في دعم صمود الشعب الفلسطيني والانتصار لحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف أو المساومة”.