عاجل/ اضراب عام في قطاع الاعلام..

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تنفيذ إضراب عام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لإختيار الموعد لتنفيذه .

وشددت نقابة الصحفيين وفق اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة اليوم الأحد ، على ضرورة حشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لإلغاء المرسوم 54 ، و مزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين والصحفيات المسجونين، وايقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54.

كما أكدت على ضرورة التطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين والوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة، إضافة إلى تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واعادة نشاطها الفعلي.