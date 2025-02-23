بشرى سارة: منصّة إنستغرام تطرح “طريقة جديدة” للحصول على اموال..

أطلقت منصة التواصل الإجتماعي إنستغرام طريقة جديدة لتعامل مبدعي المحتوى مع العلامات التجارية المعلنة، بما يتيح لهم الحصول على أموال مقابل التوصية بمنتجات هذه العلامات.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة ميتا بلاتفومس المالكة للمنصة قدمت إضافة تسمى “الشهادات”، والتي تسمح لمنتجي المحتوى بالحصول على عائد من خلال الآراء الإيجابية، التي ينشرها صناع المحتوى كتعليقات على منشورات وإعلانات العلامات التجارية على منصة التواصل الاجتماعي.

وتستغل العديد من العلامات التجارية حاليا المعلقين، الذين يتقاضون أجورًا، أو تحفز العملاء على كتابة تعليقات إيجابية.

وبالنسبة لشخص يبحث عن منتج جديد، قد يكون من الصعب معرفة من هو العميل المعجب حقا بالسلعة حقًا ومن قد يكون مزيفًا في قسم التعليقات.