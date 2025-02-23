عاجل/ تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات تنشط بين الولايات..

أعلنت الإدارة العامّة للحرس الوطني، اليوم الأحد في بلاغ، أنّ الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس فكّكت شبكة إجرامية لترويج المخدرات بحي هلال وأطاحت بعناصرها.

وجاء في بلاغ إعلامي أنّ وحدات تلك الإدارة الفرعية وفي إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لظاهرة ترويج المخدرات، تمكّنت ” في عملية نوعية بجهة حي هلال، من تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في ترويج المخدرات تنشط بين الولايات”.

واضاف البلاغ أنّ هذه العملية “جاءت إثر تحقيقات معمقة ومتابعة ميدانية دقيقة، أسفرت عن الكشف عن عناصر الشبكة وإلقاء القبض على “ثلاثة عناصر رئيسية”، مع حجز 20 صفيحة من مخدر القنب الهندي.

وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.

وأكّدت الإدارة العامّة للحرس الوطني أنّ هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيتها المستمرة لمحاربة الجريمة المنظمة والحدّ من انتشار المخدرات، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، ودعت في هذا الصدد إلى تعزيز التعاون معها عبر التبليغ عن أيّ نشاط مشبوه على الرقم 71860135، للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف المناطق.