بعد وفاة طالب بإلتهاب السحايا: مسؤول يكشف الوضع الصحي لبقية الطلبة بمبيت “رقّادة”.. #خبر_عاجل

أكّد الدكتور محمد مقداد مدير الرعاية الصحية بوزارة الصحة، عدم تسجيل اي إصابات أخرى بـ”التهاب السحايا” او ظهور أيّ عوارض على الطلبة بالمبيت الجامعي برقادة في القيروان وذلك اثر وفاة طالب بالبكتيريا المعدية، نهاية الأسبوع المنقضي.

وأوضح المسؤول في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، أنّ “التهاب السحايا” هي بكتيريا لا يمكن تحديد طرق العدوى بها “قد تكون بعد اتصال مباشر مع شخص حامل للفيروس وهناك من يحملون البكتيريا دون أعراض وينقلونه لآخرين فتتعكر حالتهم” حسب تعبيره.

وبيّن الدكتور محمد مقداد أنّ ارتفاع درجات الحرارة والأوجاع في الرأس والغثيان هي من أعراض ”المينانجيت” والأعراض شبيهة بالنزلة الموسمية ”القريب” لكن دون سيلان الأنف ولا آلام في الحلق أو سعال.

يذكر ان وحدات الحماية المدنية كانت قد نقلت صباح اليوم الاثنين، 3 طالبات من نفس المبيت المذكور، بسبب آلام في البطن وارتفاع في حرارة الجسم.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية بالجهة، بعد ظهر اليوم، لنقل طابتين اخرتين الى المستشفى، حسبما افادت به الاذاعة الوطنية.