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سفير إيطاليا: منحنا أكثر من 8 آلاف تأشيرة عمل للتونسيين خلال 2024

2025/02/24 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

كشف سفير إيطاليا بتونس، الكسندرو برناس، اليوم الاثنين، أنّ عدد تأشيرات العمل التي منحتها إيطاليا للتونسيين، العام الماضي، قد تجاوز 8 آلاف تأشيرة.
ورجّح السفير الإيطالي أنّ يرتفع هذا العدد في السنوات المقبلة بفضل تصاعد طلب المؤسسات الاقتصادية الإيطالية على اليد العاملة التونسية، وذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الاثنين، على هامش توقيع اتّفاقية تعاون اطارية بين تونس وإيطاليا، في مجال تشغيل وتكوين خريجي مراكز التكوين المهني.
ووقّعت الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، والوكالة التونسية للتكوين المهني، ومنظمة “ايتوس” الإيطالية، اليوم على اتفاقية تعاون إطارية في مجال التشغيل والتكوين والهجرة المنظمة، تهدف إلى الإدماج المهني لخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في بعض الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل الإيطالية، ومنها مبدئيا اختصاصات اللحام والبناء المعدني.
وتأتي هذه الاتفاقية الجديدة لتدعيم عديد الاتفاقيات الثنائية الممضاة بين تونس وإيطاليا في السنوات القليلة الماضية، بهدف إلى تنظيم الهجرة وتوفير فرص عمل قانونية للتونسيين في إيطاليا لاسيما في مجال البناء واللحام والفلاحة وغيرها.

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