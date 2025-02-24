أوقات عمل الصيدليات خلال رمضان.. #خبر_عاجل

أعلنت عمادة الصيادلة في بلاغ اليوم الإثنين 24 فيفري 2025، عن توقيت عمل الصيدليات خلال شهر رمضان.

وستفتح الصيدليات أبوابها كما يلي:

من الإثنين إلى الجمعة

– الصيدليات صنف أ: من الساعة 8:30 إلى الساعة 17:30 / مع امكانية الحصول على ترخيص بالغلق في حدود الساعة 16:30

– صيدليات صنف أ (الإستمرار ): من الساعة 8:30 إلى الساعة 19:30

– صيدليات صنف ب ( صيدليات الليل): من الساعة 19:30 إلى 8:30 صباحا

أيام السبت

– الصيدليات صنف أ: من الساعة 8:30 إلى 13:00

– الصيدليات صنف أ (الإستمرار ): من الساعة 8:30 إلى 19:30

– صيدليات صنف ب ( صيدليات الليل): من الساعة 19:30 إلى 8:30 صباحا

أيام الآحاد والعطل الرسمية

– الصيدليات صنف أ (الإستمرار ): من الساعة 8:30 إلى 19:30

– صيدليات صنف ب ( صيدليات الليل): من الساعة 19:30 إلى الساعة 8:30 صباحا

