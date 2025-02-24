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تراجع نسبة الطّلاق في هذه الولاية.. #خبر_عاجل

2025/02/24 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أفاد رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بنابل أنور حلومي، بأن نسبة الطّلاق والعنف المسلط على المرأة قد سجلت تراجعا خلال سنة 2024 بولاية نابل.
حيث تم تسجيل 771 قضية طلاق خلال سنة 2024 مقابل 1080 قضية طلاق خلال السنوات الفارطة بالإضافة إلى تسجيل 176 قضية عنف ضد نساء.
وأكد الحلومي، في تصريح للديوان أف أم اليوم الاثنين، وجود مؤشرات إيجابية على المستوى الجهوي بفضل عمل التنسقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة والحملات التحسيسية التي شملت كافة المناطق وذلك للحد من ظاهرة العنف المسلط على النساء .

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