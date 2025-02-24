عاجل/ إضراب بيومين في البريد التونسي

ينطلق على الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، تنفيذ الاضراب القطاعي لأعوان البريد، على خلفية مجموعة من المطالب المهنية، ليتواصل إلى غاية السادسة مساء من يوم الاربعاء 26 فيفري الحالي.

وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للبريد، الحبيب الميزوري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “تمسّك أعوان البريد بتنفيذ هذا الاضراب، بعد فشل الجلسة الصلحية ليوم 19 فيفري الجاري بسبب رفض الادارة تلبية مطالبهم رغم تعهدها بذلك سابقا”.

وانتقد انتهاج سلطة الاشراف “سياسة التسويف والمماطلة” من خلال عقد جلسات صلحية متتالية امتدت على أكثر من 5 اشهر دون الخروج بأي قرارات أو نتائج تفضي الى الخروج من الازمة، وكان آخرها جلسة يوم 19 فيفري الجاري تحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية.

وذكر بأن اضراب قطاع البريد كان مبرمجا ليومي 22 و23 سبتمبر 2024 قبل أن يقع تأجيله الى فيفري 2025، مشيرا إلى أن من أبرز مطالب القطاع، عرض النظام الاساسي الجديد لأعوان الديوان الوطني للبريد على مجلس الادارة، اصدار الترقيات المهنية المتوقفة منذ سنتين وتفعيل الصندوق الاجتماعي لأعوان البريد وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف.

وعبّر الكاتب العام للجامعة العامة للبريد عن رفض الجامعة قرار تسخير الأعوان للعمل أيام الاضراب، معتبرا أن هذا الاجراء “غير ملزم وغير قانوني” باعتبار أنه “لم يتم اعلام الاعوان قبل 24 ساعة من موعد الاضراب عبر الضابطة العدلية”.