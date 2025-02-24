عاجل/ تونس والصين توقّعان مذكرة تفاهم لإنجاز مدينة الأغالبة الطبية

وقّع وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع “Lui Sushe” نائب رئيس اللجنة الصينية للتنمية والاصلاح، اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، مذكرة التفاهم الخاصة بالمدينة الطبية الأغالبة بالقيروان .

واعرب الوزير وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عن تطلع الجانب التونسي للمرور للمراحل العملية لتنفيذ هذا المشروع الرائد في أقرب الأجال الممكنة بما يعكس عمق العلاقات التونسية – الصينية في مختلف المجالات.

ويؤدي وزير الصحة، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة الصين، حيث عقد جلسة عمل، اليوم، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح بحضور عدد من إطاراتها، نوّه خلالها بعمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين في ترجمة لزيارة رئيس الجمهورية إلى الصين في ماي 2024 والتي أفضت إلى الإرتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.

كما ثمن وزير الصحة الإهتمام الذي أولاه الجانب الصيني للمشروع الرئاسي الرائد “المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان” باعتباره قطبا تنمويا ذا أبعاد وطنية وإقليمية وذلك في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدىتدعم قطاع الصحة والتنمية.

وأكد على أهمية إحداث لجنة متابعة لتنفيذ المراحل العملية المقبلة للمشروعلما يكتسيه من أهمية في النهوض بالقطاع الصحي ببلادنا وجذب الاستثمارات وتقريب الخدمات الطبية المتطورةمن المواطنين.

و أبرز وزير الصحة أن مدينة الأغالبة الطبية وبفضل الارادة السياسية وكفاءاتها الطبية وتقاسم الخبرة والمعرفة والتعاون مع الصين ستشكل قطبا لتصدير الخدمات الصحية واستيعاب المرضى الذين يختارون تونس كوجهة استشفائية، فضلا عن جذب المزيد من الطلبة الاجانب للدراسة بالمؤسسات الجامعية المرتبطة بها مما يعزّز اشعاع تونس كوجهة طبية وعلمية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الصينية للاصلاح والتنمية أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمدينة الطبية الأغالبة تعتبر خطوة هامة لتنفيذ التوافقات التي توصل لها قائدا البلدين خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما ببكين مجدّدا استعداد بلاده لتعميق التعاون مع تونس ودفع جهودها في التنمية.