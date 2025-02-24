عاجل/ العاصمة: حادث اصطدام مترو بسيّارة

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2025/02/24 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

جدّ عشية اليوم الاثنين 24 فيفري 2025، في حدود الخامسة مساء، حادث اصطدام بين المترو الخفيف وسيارة خاصة قرب محطة المترو “فلسطين” على مستوى شارع محمد الخامس بالعاصمة.
هذا ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، لكنه أدى إلى أضرار بالسيارة.
ووفقًا لما نقلته موزاييك عن شهود عيان، فإن الحادث نجم عن عدم انتباه سائق السيارة أثناء عبوره السكة الحديدية، مما أدى إلى اصطدامه بالمترو القادم من محطة الجمهورية “الباساج” متجها إلى أريانة.
وتسبب الحادث في تعطّل جزئي لحركة المرور بالمنطقة، قبل أن تتدخل السلطات المختصة لتسيير الحركة واستئناف النقل بصفة طبيعية.

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