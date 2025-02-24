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عُمرة رمضان: السعوديّة تشدّد على ضرورة تلقي هذا اللقاح قبل السفر.. #خبر_عاجل

2025/02/24 أخبار عربية, أهم الأخبار, مجتمع

شددت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين على ضرورة تلقي لقاح الحمى الشوكية للراغبين في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إن تلقي اللقاح يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة الوقائية والحد من انتشار الأمراض المعدية.
وأكدت الوزارة على أهمية الحصول على اللقاح قبل السفر للعمرة بفترة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تحقيق المناعة المطلوبة، مبينة أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية ليسوا بحاجة إلى إعادة التطعيم، نظرًا لاستمرار فعالية اللقاح طوال هذه المدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحمى الشوكية تنتقل عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن السعال أو العطس، مما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

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