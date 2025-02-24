عاجل/ فاجعة تهز هذه الولاية..

أكّد المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العُمْري، وفاة رجل يبلغ من العمر 48 سنة، وابنه البالغ من العمر 6 سنوات وقريبهما الذي لم يتجاوز 17 عاما، بعد تعرّضهم إلى حادث داخل كهف في معتمدية العيون من ولاية القصرين، اليوم الإثنين 24 فيفري 2025.

وأشار المتحدث باسم محاكم القصرين في تصريح لاذاعة موزاييك إلى تنقل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على عين المكان لمعاينة الواقعة وللكشف عن ملابساتها.

وحسب المعطيات الأولية، فإنّ المتوفين كانوا بصدد استخراج الرمل من داخل الكهف، ليقوموا ببيعه لاحقا، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث.