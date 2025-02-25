عاجل/ حُكم بالسجن ضد ليلى الطرابلسي وصخر الماطري ونسرين بن علي من اجل هذه التهم

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، امس الاثنين، بالسجن غيابيا لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل، في حق ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري وابنته نسرين بن علي، مع تسليط خطايا مالية من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهة لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة وذلك في قضية فساد مالي وإداري بميزانية القصر الرئاسي.

وقضت الدائرة بإيقاف التتبع والمحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق إطارين سابقين بمؤسسة رئاسة الجمهورية مع الحفظ بموجب الوفاة في حق وزير سابق والرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم.