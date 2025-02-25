تفجير القنصلية الروسية بمرسيليا: الاشتباه بفرنسييْن والقبض عليهما.. #خبر_عاجل

أعلنت السفارة الروسية في فرنسا إعتقال الشرطة الفرنسية لشخصين يشتبه في وقوفهما وراء التفجير الذي استهدف القنصلية الروسية في مرسيليا جنوب فرنسا يوم أمس.

وقال القنصل العام الروسي في مرسيليا ستانيسلاف أورانسكي إنّ السلطات الفرنسية أبلغت السفارة والقنصلية العامة الروسيتين بأنها احتجزت شخصين يشتبه بضلوعهما في الهجوم، وفق ما أورد موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة نوفستي.

ويبلغ المشتبه بهما من العمر 48 و59 عاما، وهما مواطنان فرنسيان، وتم التعرف عليهما وتوقيفهما بعد مشاركتهما في مظاهرة معادية لروسيا جرت في نفس اليوم لحدوث الهجوم على القنصلية.

وأوضح القنصل العام الروسي في مرسيليا أنّ المهاجمين كانا يرتديان أقنعة وملثمين، لكن الرجل الذي ألقى المادة المتفجرة على القنصلية قام بإزالة قناعه أثناء مغادرته وقدتمّ التعرّف عليه عبر تسجيلات الفيديو لكاميرات المراقبة التابعة للقنصلية.

وكانت الخارجية الروسية قد وصفت التفجيرات التي استهدفت القنصلية بالإرهابية.