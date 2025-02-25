منوبة: تنفيذ اضراب حضوري ب9 مؤسسات طفولة ووقفة احتجاجية امام مقر مندوبية المراة

نفّذ عدد من إطارات واعوان الشباب والطفولة بولاية منوبة، صبيحة اليوم الثلاثاء، بمقر المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، وقفة احتجاجية واضرابا حضوريا عن العمل بكافة مؤسسات الشباب والطفولة بالجهة، كانت دعت اليها الجامعة العامة للشباب والطفولة منذ 20 فيفري الجاري، تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للشباب والطفولة بالاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية للشباب والطفولة بالجهة فادية حقي لصحفية “وات”، ان الاضراب الحضوري شمل اكثر من 60 اطارا تربويا وإداريا وعملة ب09 مؤسسات طفولة، وهي مركبي الطفولة بالمرناقية ودوار هيشر و05 نوادي اطفال منها النادي المتنقل، والمركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامري، والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل.

كما شارك عدد من أعضاء النقابة والاطارات والاداريين، بدعم من الاتحاد الجهوي للشغل وبحضور المكلف بالوظيفة العمومية به ماهر السالمي، في الوقفة التي رفع خلال المحتجون شعارات تطالب بالحق النقابي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا مع وزارة الاشراف، وخلق مناخ اجتماعي قائم على التفاوض والحوار والثقة والرؤية الواضحة.

وأضافت ان مطالب القطاع في ولاية منوبة، شأنه شأن بقية الولايات، التي عبرت عنها الجامعة في اللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 11 فيفري والمتعلقة بتردي الوضع المادي وتدهور المقدرة الشرائية نتيجة عدم تنفيذ الاستحقاقات الملقاة على عاتقها والمترتبة عن الاتفاقات المبرمة، واهتراء البنية التحتية لجل مؤسسات التنشيط التربوي والاجتماعي والمنشآت الرياضية وتردي ظروف العمل والنقص الفادح في الموارد البشرية وإصدار عدد من النصوص الترتيبية والاوامر الحكومية والتنقيحات ومضاعفة بعض المنح ومقدار الساعات الإضافية وعديد المطالب الواردة بالائحة.

ولفتت الى ان مؤسسات الطفولة بولاية منوبة، تشكو بنية تحتية مهترئة، فضلا عن نقص فادح في العملة والإطار التربوي تسبب في اجهاد العاملين بها وبات يشكل صعوبات كبيرة في العمل تتطلب التدخل، فضلا عن المطالبة بتحسين ظروف العمل من حقوق مهنية ومستلزمات عمل وغيرها.

يشار الى انه تم خلال الاضراب الحضوري، الحرص وخاصة بالمركز المندمج ومركبي الطفولة، على تأمين الخدمات الأساسية للمكفولين من اعاشة وتمريض وغيرها.