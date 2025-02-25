قرد يعضّ طفلا في حديقة حيوانات بسوسة والعائلة ترفع شكاية.. #خبر_عاجل

تعرّض طفل يبلغ من العمر 5 سنوات للعضّ من قرد، بعد ان هاجمه داخل حديقة حيوانات خاصة في سوسة، السبت الفارط.

وحسبما نقلته موزاييك عن والد الطفل فانّ القرد كان غير محروس وخارج القفص ويتجول داخل الحديقة ”بكل حرية”، ما تسبّب في حالة من الفزع في صفوف المواطنين.

واضاف أنّ إدارة الحديقة لم تتكفّل بعلاج الطفل بعد إصابته وأعلمته أنّ لا وجود لطبيب مختص لمداواته، واكتفت بعرض تنظيف الجرح عن طريق طبيب بيطري إلاّ أنه رفض ذلك وأصرّ على حضور طبيب من أجل معاينة إبنه.

وتابع: ”بعد طول انتظار اضطررت للاتصال بعدها بالحماية المدنية والحرس الوطني اللذين حلاّ على عين المكان في وقت قياسي، وتم نقل ابني إلى مستشفى النفضية أين تلقى العلاج كما تم تطعيمه بلقاحات اللازمة”.

هذا وتقدّم والد الطفل بشكاية في الغرض لدى مركز الحرس الوطني في بوفيشة، ليتم فتح تحقيق في الغرض وسماع الممثلة القانونية عن الحديقة الخاصة، وماتزال الأبحاث جارية، وفق ذات المصدر.