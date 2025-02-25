عاجل/ الصين تؤكّد استعدادها لتنفيذ مشاريع كبرى في تونس

أكد نائب رئيس وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية “ليو جونفينغ”، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوزير الصحة مصطفى الفرجاني، استعداد بلاده لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في تونس.

وأعلن المسؤول الصيني أن الاستعدادات جارية للبدء في بناء مركز الأورام السرطانية في قابس، مّما يعكس التزام الصين القوي بدعم التنمية في تونس في مختلف المجالات، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة.

وأشاد وزير الصحة، خلال هذا اللقاء، بالدعم الذي تقدمه الصين لتونس، حيث تم تنفيذ مشاريع هامة مثل الأكاديمية الدبلوماسية الدولية، والمستشفى الجامعي بصفاقس، والمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.

من جهة أخرى، لفت وزير الصحة إلى أهمية إنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، والذي يمثل خطوة هامة في النهوض بقطاعي الرياضة والشباب في تونس، مع الإشارة إلى مكانته الرمزية في ذاكرة الشعب التونسي، وفق نص البلاغ.

وكان وزير الصحة الذي يؤدي زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، قد وقع، أمس الاثنين، في الصين، مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح “ليو سيشي”، على مذكرة التفاهم الخاصة بانجاز المدينة الطبية الأغالبة بالقيروان.