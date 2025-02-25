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عاجل/ ضبط قائمة التلاقيح الإجبارية ضدّ هذه الأمراض..

2025/02/25 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة, مجتمع

صدر، اليوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي عدد 23 لسنة 2025، قرار من وزير الصحة يتعلّق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية ضدّ عدد من الأمراض التي تجرى بصفة مجانية بالهياكل الصحية العمومية وبالوسط المدرسي.
وتسهدف هذه التلاقيح أمراض السل وشلل الأطفال، والخناق، والكزاز، والسعال الديكي، والحصبة، والتهاب الكبد الفيروسي من صنف “ب”، والحميراء، والأمراض الناتجة عن جرثومة الهيموفيلوس من صنف “ب”، والأمراض الناتجة عن جرثومة المكورات الرئوية والتهاب الكبد الفيروسي من صنف “أ”، وفيروس الورم الحليمي البشري.
وتعطى مختلف التلاقيح المنصوص عليها حسب رزنامة يتم ضبطها وتحيينها بصفة منتظمة من قبل وزارة الصحة. وتحدد المصالح المختصة بوزارة الصحة الأشخاص المعنيين بهذه التلاقيح الإجبارية والتي لا يعفى منها إلاّ من كان لديه مانع طبي ثابت.
ويلغى هذا القرار جميع الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة منها قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلاقيح الإجبارية.

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