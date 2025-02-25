عملية بالغة الذكاء: رجل يحاول تهريب “الكوكايين” داخل رأسه!!



أظهر مقطع فيديو كيف نجح رجال الأمن في أحد مطارات كولومبيا باكتشاف عملية تهريب بارعة وبالغة الذكاء، حيث كان الرجل يُخزن كمية من مخدرات “الكوكايين” في رأسه، ولم يكن يبدو عليه ذلك، لكن رجال تمكنوا من اكتشافه واعتقاله.

وبحسب مقطع الفيديو الذي حصلت “العربية.نت” على نسخة منه، والصادر عن جهاز الشرطة في كولومبيا، فإن الرجل كان يحمل داخل رأسه كمية من الكوكايين يزيد ثمنها عن عشرة آلاف دولار أميركي، لكن قوات أمن المطار اكتشفته وقامت باعتقاله ومصادرة المخدرات التي بحوزته.

وكان الرجل البالغ من العمر 40 عاماً والذي يحمل هذه الكمية من المخدرات في رأسه يقوم بتخبئتها تحت شعر مستعار وضعه على رأسه، وكان يأمل بتهريبها عبر المطار في الرحلة المتجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

وتمكن ماسح الأشعة السينية من التقاط شيء غريب أثناء مرور الرجل بالأمن في مطار قرطاجنة، على ساحل الكاريبي في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وبمجرد سحبه جانباً، أدرك أمن الحدود أن الشعر على رأسه لم يكن حقيقياً على الإطلاق، حيث قاموا بنزعه واكتشفوا كمية المخدرات المخبأة، بحسب ما ظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة الكولومبية.

وكان الشعر المستعار ملتصقاً برأس الرجل المهرب، وفي حين أن ارتداء الشعر المستعار ليس جريمة، إلا أنه بدا بشكل واضح أنه كان يخفي مفاجأة أكبر.

وأظهرت لقطات الفيديو لحظة قيام ضابط بقص شعر مستعار مبطن بـ19 عبوة من مسحوق أبيض بداخله، وبمجرد سحبه جانباً، أدرك أمن الحدود أن الشعر كان مستعاراً، وأنه كان وسيلة لتهريب المخدرات ليس أكثر.

العربية.نت