عملية بيضاء للتعامل مع الرجات الأرضية..

نظّمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في سيدي بوزيد، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخّلة بالجهة، عملية بيضاء، في فضاء الملعب البلدي بمدينة المكناسي، تحسّبا لحدوث رجّات أرضية بالجهة، واختبار مدى جاهزية أعوان وفرق الإنقاذ بالحماية المدنية في التدخّل والتعاطي معها.

وتأتي هذه العملية البيضاء إثر تواتر الرجات الأرضية بمناطق معتمدية المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد، وما جاورها من مناطق معتمديات منزل بوزيان والمزونة والرقاب مؤخّرا.

ووزّعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمناسبة مطويات على عدد من متساكني المدينة، تحمل إرشادات السلامة والوقاية من مخاطر الزلازل وكيفية التعامل معها.