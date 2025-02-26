عاجل / هذا ما قرره القضاء في حق الإعلامي زياد الهاني..

قرر قاضي التحقيق 17 بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الابقاء على الزميل الصحفي زياد الهاني بحالة سراح، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء.

ووفق البلاغ، كان زياد الهاني قد مثل صباح اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق على خلفية شكاية تقدمت بها بلدية قرطاج بتهمة “استخلاص فائدة دون وجه حق” على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. أوضحت النقابة في بلاغها أنّ “هذه الشكاية تأتي على خلفية خلاف مع بلدية قرطاج يعود لأواخر الستينات، وقد تم البحث في هذا الملف مع زياد الهاني أول مرة في 2023”.