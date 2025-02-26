عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال رمضان..

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2025/02/26 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

دعت المحكمة العليا بالسعودية، اليوم الأربعاء، إلى تحرّي هلال شهر رمضان، مساء يوم الجمعة المقبل.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إن “المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ترغب، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحرّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1446هـ، الموافق 28 فيفري 2025”.
وأضافت: “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.

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