الكاف: الفلاحون المتضرّرون من الجفاف خلال الموسم المنقضي يطالبون بتعويضات بعنوان الاجاحة الطبيعية

أعرب عدد من فلاحي ولاية الكاف المتضررين من الجفاف، اليوم الاربعاء، عن نيّتهم الدخول في تحركات احتجاجية للمطالبة بتعويضات بعنوان الاجاحة الطبيعية للموسم الفلاحي الماضي جراء الجفاف الذي ضرب البلاد خاصة خلال شهري فيفري ومارس الماضيين والذي أثر سلبا على إنتاج الحبوب بالجهة.

وقال بعض الفلاحين أصيلي معتمدية تاجروين، في تصريحات متطابقة لصحفي “وات”، إنهم أبلغوا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بأنّهم يعتزمون التحرك للمطالبة بالتعويضات المستوجبة، سيما وأنه لا مبرّر للتأخير الحاصل في صرفها، على حد تعبيرهم.

كما حمّلوا وزارة الفلاحة مسؤولية هذه الوضعية التي قالوا إنها أضرت بسير الموسم الفلاحي، وجعلته يتعثر في جزء منه جراء عدم إتمام كامل البرنامج الزراعي الذي تم إقراره هذه السنة في مجال الزراعات الكبرى، حيث تم إنجاز 170 الف هكتار فقط من مجموع 200 الف هكتار مبرمجة، إضافة إلى عدم قدرة الفلاحين على تأمين صابة الموسم الحالي جراء تعديلات إدارية، وفق تأكيدهم.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، منير العبيدي، لوكالة “وات”، أن الاتحاد قام بمساع متكرّرة لحثّ وزارة الفلاحة على الاستجابة إلى مطالب الفلاحين المتضرّرين من الجفاف في أقرب الآجال، مبيّنا أن الاشراف على إدارة صندوق الاجاحة تحوّل إلى وزارة الفلاحة التي أفادت بدورها أنها تعمل على إتمام الإجراءات القانونية اللازمة للقيام بعمليات التعويض في أقرب الآجال.