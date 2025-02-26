بطولة هؤلاء الممثلين التونسيين: عرض مسلسل “معاوية” في رمضان بعد تأجيله لعامين

طرحت مجموعة قنوات MBC ومنصة “شاهد”، الإعلان الرسمي “برومو” لمسلسل “معاوية”، بطولة الفنان إياد نصار، استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2025، بعد أن تم تأجيله لمدة عامين.

وعلقت قناة “MBC دراما مصر” على الإعلان الرسمي لمسلسل “معاوية”، وكتبت: “الملحمة التاريخية معاوية قصة الإمبراطورية التي كتبت تاريخًا لا يُنسى امتد من الشرق إلى الغرب”.

وتدور أحداث مسلسل معاوية الذي يقدم باللغة العربية الفصحى بشكل كامل، حول الأحداث التي جرت مع معاوية بن أبي سفيان بعد وفاة عثمان بن عفان، حيث يتولى علي بن أبي طالب الخلافة بعد ذلك، لتستمر الأحداث وصولًا إلى عصر الخلافة الأموية التي ستكون بزعامة معاوية لتتوالى الأحداث، في إطار تشويقي.

ويشارك في بطولة مسلسل “معاوية”، مجموعة من الممثلين العرب منهم لجين إسماعيل “معاوية بن أبي سفيان”، إياد نصار “علي بن أبي طالب”، أيمن زيدان، سامر المصري، وائل شرف “عمرو بن العاص”، يزن خليل “عتبة بن أبي سفيان”، أسماء جلال “زوجة معاوية”، حمد مراد.

ومن تونس تشارك سهير بن عمارة بدور “هند بنت عتبة والدة معاوية بن أبي سفيان”، وعائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، ياسين بن قمرة، غانم الزرلي، محمد قريع، خالد حمام وحكيم بلكحلة.

العربية.نت