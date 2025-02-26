عاجل/ مطار قرطاج: إحباط محاولة تهريب كمية من “الزطلة” داخل طرود

تمكّنت مصالح الديوانة بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 96.3 كلغ من مخدر القنب الهندي (الزطلة) مخفية بإحكام داخل طرود تحتوي على كمية من الملابس والأحذية، حيث أنه بتفتيشها تم العثور على كمية من مادة القنب الهندي مخيفة بداخلها.

وووفق بلاغ للادراة العامة للديوانة تبيّن إثر التحري أنّ صاحبها أجنبي الجنسية وكان يستعدّ للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية كما تم تحرير محضر في الغرض ورفع مخالفة التوريد بدون إعلام لبضاعة محجّرة، كما أذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالته والمادة المخدّرة إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحريّات.