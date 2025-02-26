عاجل/ وزير الفلاحة: نصيب الفرد من الماء سيتقلص إلى 360 متر مكعب وهذه خطتنا

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025، أن الوزارة وضعت، استراتيجية للمياه في افق 2050 تقوم على البحث عن حلول بديلة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكد وزير الفلاحة، حسبما نقلته الاذاعة الوطنية، أن الوزارة تتجه مستقبلا نحو بناء السدود الباطنية عوض السدود السطحية التي تشهد تبخرا للمياه، وهو من شأنه أن يتيح توفير كميات كبيرة من المياه.

واوضح الوزير، أن حدّ الفقر المائي يقع في مستوى 1000 متر مكعب للفرد الواحد في السنة ملاحظا ان هذا المعدل في تونس يصل إلى اليوم إلى حدود 430 مترا مكعبا للفرد الواحد في السنة وسيكون في أفق سنة 2030 عند مستوى 360 مترا مكعبا للفرد الواحد في السنة وهو ما يتطلب ضرورة حوكمة التصرف في الموارد المائية.