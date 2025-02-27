تشمل 3250 عائلة: انطلاق توزيع مساعدات رمضان بهذه الولاية.. #خبر_عاجل

أعطى والي القصرين زياد الطرابلسي، صباح اليوم الخميس 27 فيفري 2025، بمقر مستودع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بالقصرين، إشارة انطلاق توزيع المساعدات العينية الخاصة بشهر رمضان المعظم، لفائدة 3250 عائلة محدودة الدخل ومعوزة، من غير المنتفعين بشهادات العلاج المجاني ومنحة المعوزين والذين تم تخصيص منحة مالية لهم بعنوان شهر رمضان تقدر بـ60 دينارا لكل أسرة.

وبيّن رئيس اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي بالقصرين محمد العيد الرابحي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن كلفة المساعدات أعدت في شكل قفة تناهز قيمتها 100 دينار، وتحتوي كافة مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية (زيت، و سكر، وشاي، وحليب، وفارينة، وسميد، وكسكسي، ومقرونة، وطماطم، و شربة، ودرع، وبسيسة، وتن).

وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض مكونات المجتمع المدني تعمل على معاضدة مجهودات الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي بمناسبة الشهر الكريم، من خلال توفير المساعدات وتوزيعها على مستحقيها.