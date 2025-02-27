عاجل/ حجز كميات من مشتقّات الحليب تحتوي على مادّة محظورة

تم بولاية قبلي، حجز 68 كلغ من الاسماك المتعفّنة و8 كلغ من عجين الشكلاطة منتهية الصلوحية، وذلك خلال حملات مراقبة نظمتها الهئية الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بقبلي، تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

كما تم حجز كميات من الياغورت والألبان والاجبان والمشروبات الغازية معروضة في ظروف غير صحية، وتحتوي على مكون محظور الاستعمال وفق ما أكده المنسق الجهوي للهيئة عماد بن صالح للديوان اف ام.

وشملت الزيارات ايضا المؤسسسات المختصة في تصدير التمور بالجهة والتي بلغت 144 زيارة حيث خضعت الكمية المعدة للتصدير والمقدرة بـ4650 طن الى عملية مراقبة دقيقة، حسب المصدر ذاته.