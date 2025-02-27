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بتمويل قطري: تسليم 30 مسكنا اجتماعيا بهذه الجهة.. #خبر_عاجل

2025/02/27 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع

أشرف كل من سفير دولة قطر بتونس زايد بن سعيد الخيارين ورضوان النصيبي والي قابس وكريمة البوسالمي مديرة مكتب قطر الخيرية بتونس اليوم الخميس 27 فيفري 2025 على موكب تسليم 30 مسكنا اجتماعيا بمنطقة الغندري من ولاية قابس إلى مستحقيها وذلك تنفيذا للاتفاقية الاطارية بين جمعية قطر الخيرية ووزارة التجهيز والإسكان ومجلس ولاية قابس.
ويأتي تسليم هذه المساكن التي بلغت كلفة إنجازها 1,564 مليون دينار في إطار معاضدة جهود الدولة في مجال السكن الاجتماعي ويندرج في إطار الدفعة الأخيرة من مشروع انجاز 190 مسكنا اجتماعيا في عديد الجهات تم تسليم 160 منها سابقا.
وأشاد سفير دولة قطر بتونس بهذه المناسبة بأهمية التعاون التونسي القطري في المجالات الاقتصادية والتنموية مؤكدا أن مشاريع جمعية قطر الخيرية شملت عديد المجالات مثل بناء المساكن وتوزيع المساعدات وكفالة الأيتام وتمويل مشاريع فلاحية وتجارية وغيرها من الأنشطة التنموية.

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