عاجل/ النهضة: “كنّا أكبر متضرّر من الاغتيالات السياسية”..

اصدرت حركة النهضة، اليوم الخميس 27 فيفري 2025، بيانا على خلفية صدور الأحكام القضائية في قضية اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي.

وقالت النهضة في بيانها بأنّها ”كانت أكبر متضرّر من الاغتيالات السياسية وهي التي طالبت مرارا وتكرارا بالتعجيل بالبتّ في هذه القضايا خاصة وأنّ العناصر الإجرامية التي خططت ونفّذت عمليات الاغتيال تم القبض عليها في وقت وجيز عندما كانت الحركة مشاركة في الحكومة”.

وأدانت الحركة ”إصرار بعض الأطراف السياسية على الإيهام زورًا بتورّط قيادات من الحركة في هذه الجرائم الشنعاء حتى بعد صدور الأحكام في هذه الجرائم وإدانة مرتكبيها”.

وشددت النهضة ”على ضرورة وقف كلّ أشكال التضييق على الحريات والكف عن المحاكمات الجائرة في حق السياسيين والإعلاميين والمدونين وكل نشطاء المجتمع المدني، والتي خلناها ولّت دون عودة بعد ثورة الحرية والكرامة”.

و طالبت ”القضاء بالتّسريع في البتِّ في القضايا التي رفعتها الحركة في حق من تعمّد تشويهها و وإلقاء التهم الباطلة جزافا على قياداتها، بما يحقّق العدالة وينهي سياسة الكيل بمكيالين ضد المعارضين السياسيين”.

ودعت الحركة إلى ”إطلاق سراح كل القيادات السياسية التي زُجَّ بها ظلما في قضايا ملفّقة أثبتت هيئات الدفاع أمام الرأي العام غياب أي وقائع مادية تثبتها، إضافة إلى ما شابها من إخلالات إجرائية تجاوزت كل ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية”.