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عاجل/ من بينهم موظف بالتونيسار: هذا ما قرره القضاء في حق المتهمين بمحاولة تهريب قنب هندي عبر مطار قرطاج..

2025/02/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص من بينهم أجنبي وموظف بشركة الخطوط الجوية التونسية وإطار بشركة خاصة وذلك إثر الكشف عن محاولة تهريب أكثر من تسعين كيلوغرام من القنب الهندي عبر مطار تونس قرطاج الدولي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت الديوانة التونسية أعلنت في بلاغ صادر عنها عن تمكن أجهزتها بمحطة البضائع بمطار تونس قرطاج الدولي من إحباط محاولة تهريب أكثر من تسعين كيلوغرام من القنب الى احدى الدول الأجنبية وذلك بعد إخفائها داخل طرود تحتوي على ملابس وأحذية.

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