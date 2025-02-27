افتتاح مركز “ناجية” للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الجنسي..

أعلنت جمعية، “أصوات نساء”، اليوم الخميس، عن افتتاح مركز” ناجية” للاستماع والتوجيه، المخصص لتقديم الدعم القانوني، والنفسي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف الجنسي.

وبينت الجمعية أن هذا المركز، الاول من نوعه في المجتمع المدني، يأتي كجزء من التزام “أصوات نساء” بتوفير خدمات شاملة ومستدامة للنساء الناجيات من العنف، وخاصة النساء ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصولهنّ على الدعم اللازم في بيئة متخصصة وآمنة.

وأكدت أن العنف الجنسي يمثل العنف الأكثر انتهاكا للسلامة الجسدية للمرأة وهو يتجاوز الحياة الجنسية بحد ذاتها لكونه يهدف إلى السيطرة على الآخر في الجانب الأكثر حميمية مشيرة الى ان الاحصائيات والدراسات اثبتت أن نسبة 75.4٪ من النساء صرحن بأنهن تعرضن للعنف الجنسي في الأماكن العامة و15.7٪ تعرضن له في المجال الخاص.

وأضافت أن الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 قد عرف العنف الجنسي بأنه “كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية “.

ولفتت الجمعية الى أنه يمكن التواصل مع المركز، على الرقم 54542500 كامل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً، باستثناء يومي السبت والأحد.