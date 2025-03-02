هذه الدولة تشهد أطول عدد ساعات صيام في العالم العربي..تعرف عليها..

كيفية التغلب على آلام الرأس في أول يوم صيام: سألنا الذكاء الاصطناعي وهكذا كانت الاجابة..

عاجل/ من بينهم 5 من عائلة واحدة: اختناق 8 أشخاص بالغاز المنزلي..

عاجل/ انتشال جثة راع من وادي مجردة بباجة بعد 3 أيام من البحث…

وسط ظروف غامضة: العثور على جثتين لشقيقتين داخل منزل..!!

2025/03/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في واقعة مأساوية، عثرت السلطات في مدينة بني سويف جنوب مصر على جثتي شقيقتين داخل مسكنهما بعمارات الطيران بالمدينة.

وأضافت في بيان، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بقسم شرطة بني سويف، بالعثور على جثتي الشقيقتين “إنجي م.م.ص” 18 عاما، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها “يسرا” 20 عاما، طالبة بكلية الصيدلة.

فانتقلت إثر ذلك، قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث عثرت على الشقيقتين جثتين هامدتين داخل شقتهما.

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن الشقيقتين تناولتا وجبة من أحد المطاعم قبل وفاتهما.

إلى ذلك، تبحث السلطات الملابسات والظروف المحيطة بالحادث، لمعرفة سبب الوفاة.

“العربية نت”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn