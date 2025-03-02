وسط ظروف غامضة: العثور على جثتين لشقيقتين داخل منزل..!!

في واقعة مأساوية، عثرت السلطات في مدينة بني سويف جنوب مصر على جثتي شقيقتين داخل مسكنهما بعمارات الطيران بالمدينة.

وأضافت في بيان، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بقسم شرطة بني سويف، بالعثور على جثتي الشقيقتين “إنجي م.م.ص” 18 عاما، طالبة بكلية الطب البشري، وشقيقتها “يسرا” 20 عاما، طالبة بكلية الصيدلة.

فانتقلت إثر ذلك، قوة أمنية لموقع البلاغ، حيث عثرت على الشقيقتين جثتين هامدتين داخل شقتهما.

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن الشقيقتين تناولتا وجبة من أحد المطاعم قبل وفاتهما.

إلى ذلك، تبحث السلطات الملابسات والظروف المحيطة بالحادث، لمعرفة سبب الوفاة.

“العربية نت”