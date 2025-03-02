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عاجل/ قضية التآمر والوثائق المسربة: الوافي يفجرها ويفتح النار على المحامية دليلة مصدق..

2025/03/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انتقد الإعلامي سمير الوافي تصريحات المحامية دليلة مصدق التي سخرت من تصريحات الكرونيكوز رياض جراد والوثائق المسربة التي عرضها والتي تضمنت مخططا للانقلاب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد وقالت إنها مجرد كلام لم يتحول إلى أفعال.

وقال الوافي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك

“”تعليقا على تصريح الأستاذة دليلة بن مبارك :

عندما تقول أن كل الأحداث التي رواها رياض جراد في التاسعة صحيحة لكنها مجرد نوايا لم تصبح أفعال وكلام لم يمر إلى التنفيذ…فأنت هنا لا تختلف مع رياض جراد في تشخيص الحقيقة بل في توصيفها وتكييفها فقط…!!!””

 

 

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