بمناسبة شهر رمضان: ثلاث نقاط بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية..

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي انه في اطار الاستعداد لشهر رمضان انتظمت بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية والهياكل المتداخلة عدة جلسات قطاعية وزيارات ميدانية لكل فضاءات الاسواق بجميع مناطق الجهة قصد تامين مختلف المواد والضغط اكثر فاكثر على الاسعار.

وكشف البجاوي عن تنفيذ مبادرة هي الأولى من نوعها بجهة بنزرت من خلال تركيز نقطة مراقبة بسوق صلاح الدين بوشوشة تضم مصالح المراقبة التجارية والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية والبلدية والشرطة والامن الوطنيين، للتفاعل مع مطالب وملاحظات المواطنين لدى تسجيل أي طارئ يتعلق بجودة المنتجات او الأسعار أو غيرها.

وأوضح أن هذه المبادرة تتنزل في اطار التفاعل مع مشاغل ومطالب المواطنين والرفع من درجات اليقظة والمراقبة الحينية، وذلك في تصريح ل(وات) عقب زيارة ميدانية لوالي بنزرت سالم بن يعقوب لسوق صلاح الدين بوشوشة ومحيطه التجاري بمناسبة ثاني ايام شهر الصيام، وللوقوف على مدى توفر المواد الاستهلاكية ونسق العرض ومستوى الأسعار.

وأشار في ذات السياق إلى تخصيص عدد هام من فرق المراقبة التي تعمل على امتداد اليوم رفقة بقية الهياكل من امن وحرس وطنيين وديوانة وشرطة وحرس بلديين ومصالح حفظ الصحة والهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، علاوة على توفير خلايا مراقبة ومتابعة منذ ساعات الفجر بأسواق الجملة ببنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وراس الجبل وغيرها.

وأكد العمل على ضخ كميات هامة من المواد الاستهلاكية الاساسية بكامل فضاءات التسوق والمحلات المنتصبة بمختلف المناطق بولاية بنزرت ولاسيما منها المواد التي تعرف اقبالا مكثفا بمناسبة شهر رمضان.

وأفاد بأنه وبمناسبة شهر رمضان تم بولاية بنزرت تركيز 3 فضاءات “من المنتج الى المستهلك” بكل من معتمديات بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر.

ومن جهته اكد والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتهريب خلال هذه الجولة الميدانية أن المصالح والهياكل الرسمية الرقابية ستقوم باتخاذ ما يجب من اجراءات فاعلة لتامين التزود والضغط على الاسعار طيلة أيام الشهر الكريم