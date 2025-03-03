15 عاما سجنا لعامل شحن سهّل تهريب حقيبة مخدّرات عبر مطار قرطاج..وهذه التفاصيل..

اصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن مدة خمسة عشر عاما في حق عامل بشركة خاصة متهم بتمرير حقيبة بداخلها كمية هامة من القنب الهندي والكوكايين عبر المطار لفائدة أحد معارفه الذي جلبها من الخارج بغاية ترويجها في تونس.

وتفيد أوراق ملف القضية وفق ما نشرته اذاعة موزاييك بأن اعوان الديوانة تفطنوا الى عامل شحن بشركة خاصة تتعامل مع مطار تونس قرطاج الدولي، وهو بصدد اخراج حقيبة يدوية قادمة من الخارج، حيث كان بصدد اخراجها بعيدا عن البوابات الحدودية ونقاط المراقبة، ليتم فتح الحقيبة حيث عثر بداخلها على أكثر من تسعين صفيحة من القنب الهندي وحوالي ثلاثة كيلوغرامات من مادة الكوكايين، حيث بينت الأبحاث أنها تابعة لأحد معارف عامل الشحن والذي كلفه بتمريرها واخراجها من المطار مقابل عمولة مالية.