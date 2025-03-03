البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع ‎غزة..#خبر_عاجل

أدان البرلمان العربي, قرار الاحتلال الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة, الذي يمثل “جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية” تضاف إلى سجل جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد ‎البرلمان العربي في بيان له أمس الأحد, أن “هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وخرقا صريحا للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوقات النزاعات”.

وطالب البرلمان, المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة, “بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل” لإلزام الكيان الصهيوني بإدخال المساعدات بشكل فوري وغير مشروط وضمان الوصول المستدام لها, محذرا من “تعريض حياة الأبرياء للخطر من خلال استخدام الاحتلال سلاح التجويع ضد الشعب الفلسطيني خاصة في شهر رمضان المبارك”.

وكان الاحتلال الصهيوني قد قرر أمس, وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر “حتى إشعار آخر”.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 19 يناير المنصرم و انقضت مرحلته الأولى أول أمس السبت, وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والتي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.