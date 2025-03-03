في واقعة مروعة أول ايام رمضان/ معركة بين عائلتين تنتهي بقتلى وجرحى..ما القصة..؟!

في واقعة مروعة شهدت قرية الموالك التابعة لمركز إطسا في محافظة الفيوم، قبل آذان المغرب في أول أيام شهر رمضان المبارك، مشاجرة عنيفة بين عائلتين، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين، بينهم سيدة.

وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات قديمة بين العائلتين على قطعة أرض، تطور الأمر بعد عقد جلسة عرفية منذ 6 أشهر، تم خلالها التوصل إلى اتفاق ينص على استبعاد أحد أبناء العائلة من دخول القرية لمدة 6 أشهر وبالرغم من هذه التسوية، تجددت الاشتباكات قبيل الإفطار اول يوم في رمضان، إثر عودة الشاب الذي تم الحكم عليه بالإبعاد ليقضي أول أيام رمضان مع أسرته وعند علم أفراد العائلة الأخرى بعودته، تصاعدت الأمور وتبادلت العائلتان إطلاق النيران، مما 4 أشخاص واصابة اثنين اخرين وفق ما أورده موقع المصري اليوم.