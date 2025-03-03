عاجل/ قضية التآمر: محمد عبو يفجرها ويكشف..

افاد المحامي محمد عبو اليوم الاثنين 3 مارس أنّه تقدّم بمعيّة المحامي أحمد صواب ونيابة عن عدد من المتهمين في القضية المذكورة، بإيداع قضيّة أولى في إلغاء عقد المحاكمة عن بعد والثانية بتأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة.

وأكّد أنّ المحاكمات عن بعد كانت تتمّ بمقتضى مرسوم تم سنّه بسبب جائحة كورونا ولمنع العدوى، متسائلا “ماهي الغاية من عدم جلب سياسيين ورجال أعمال ومحامين إلى مقر المحكمة بتعلّة وجود خطر حقيقي والحال أنّه تمّ في عدّة مناسبات تأمين محاكمات إرهابيين ومجرمين خطيرين”.

كما استنكر عبو في تصريح لاذاعة موزاييك ما يقوم به كرونيكور في إحدى القنوات التلفزية، مؤكّدا أنه بصدد تقديم معلومات خاطئة وتزييف الحقائق بغاية تأليب الرأي العام ضدّ بعض المتهمين، حسب تعبيره.

وأعلن عبو أنّه تمّ تقديم شكاية جزائية في الموضوع “لأن التهم خطيرة والقضيّة بالأساس حساسة وأيّ معلومة خاطئة قد تؤثر على الرأي العام..”

ويذكر أن أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف بقضية ”التآمر على أمن الدولة” ستنطلق غدا الثلاثاء 4 مارس 2025 وتشمل حوالي 40 سياسيا من مختلف التيارات.