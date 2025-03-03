حجز مواد غذائية فاسدة واقتراح غلق فضاء تجاري بهذه الولاية..

حجزت التنسيقية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالكاف، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان المعظم، كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، واقترحت غلق لفضاء تجاري مع تحرير جملة من التنابيه، وفق ما أفادت به، اليوم الاثنين، المنسقة الجهوية للهيئة، منى حمداني.

وأوضحت الحمداني، أن عمليات الرقابة، التي قامت بها الهيئة ضمن فريق مشترك يضمّ المصالح البيطرية والشرطة البلدية والحرس البلدي، شملت المحلات التجارية الكبرى، ومحلات بيع الأسماك، ومحلات والخضر والغلال، والحليب ومشتقاته.

وأسفرت هذه الحملات الرقابية عن حجز 105,5 كغ من مشتقات اللحوم الحمراء، و54,5 كغ من الأسماك، و18 لترا من عصير الليمون باعتبارها منتجات غير مطابقة للأحكام الترتيبية المتصلة بالسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مع تحرير 05 تنابيه على معنى الفصل 60 من القانون عدد 25 لستة 2019 واقتراح غلق لمحل تجاري، وفق نفس المصدر.

وأكدت، في سياق متّصل، أن الهيئة ستكثّف من المراقبة الصحية للمنتوجات الغذائية طيلة الشهر المعظم خلال فترة نهارية فترة ليلية، وذلك بهدف الحد من التجاوزات والمخالفات التي تهم سلامة المنتوجات الغذائية المعروضة للبيع بالأسواق والمحلات التجارية حفاظا على سلامة صحة المواطنين.