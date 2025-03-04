تياترو كليوباترا قمرت: أكبر فضاء فني خاص يستعد لاستقبال ليالي “كازاطرب” في نسختها الرابعة..

في خطوة تعيد أمجاد الماضي وتلبي شغف الحاضر، تشهد الساحة الثقافية التونسية ميلاد أكبر فضاء ثقافي بمدينة قمرت السياحية من خلال افتتاح تياترو كليوباترا قمرت أكبر صرح ثقافي فني خاص يتميز بتصميمه العصري وتجهيزاته التقنية المتطورة، مما يجعله وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة.

يتميز المسرح بتصميم معماري فريد، مستوحى من العمارة الرومانية القديمة، مع لمسات عصرية تضفي عليه فخامة ورونقًا خاصًا. بطاقة استيعاب تصل إلى 1200 شخص، يعد تياترو كليوباترا قمرت مفخرة للتونسيين على المستوى الإقليمي والعالمي، ووجهة مثالية لرواد العروض والثقافة والفنون.

وبمناسبة شهر رمضان المعظم، يستعد تياترو كليوباترا قمرت لاحتضان سهراته الأولى، من عبر تظاهرة “كازا طرب” في دورتها الرابعة، والتي تضم عديد الفنانين وألمع النجوم التونسيين وفي العالم العربي على غرار لطفي بوشناق نجاة عطية امينة فاخت نور مهنا

ويحي هذا الفضاء المايسترو رياض بودينار الذي عرف عنه إحيائه لأكبر التظاهرات الفنية والذي سيحي “كازا طرب” التي ينتظرها عشاق السهرات الفنية الرمضانية.