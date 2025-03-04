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الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الرابعة والعشرين

2025/03/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 8 والأحد 9 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:

السبت 8 مارس 2025

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي التونسي – الاتحاد الرياضي ببنقردان

في الملعب البلدي بئر بورقبة

المستقبل الرياضي بسليمان – النادي الافريقي

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بقابس

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين – النادي الرياضي الصفاقسي

الأحد 9 مارس 2025

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – القوافل الرياضية بقفصة

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي – الترجي الرياضي الجرجيسي

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري – الأولمبي الباجي

في الملعب البلدي بالمتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي – الشبيبة الرياضية بالعمران

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