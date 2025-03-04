الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة الرابعة والعشرين

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 8 والأحد 9 مارس الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر:
السبت 8 مارس 2025
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي – الاتحاد الرياضي ببنقردان
في الملعب البلدي بئر بورقبة
المستقبل الرياضي بسليمان – النادي الافريقي
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي – المستقبل الرياضي بقابس
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين – النادي الرياضي الصفاقسي
الأحد 9 مارس 2025
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – القوافل الرياضية بقفصة
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي – الترجي الرياضي الجرجيسي
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري – الأولمبي الباجي
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي – الشبيبة الرياضية بالعمران