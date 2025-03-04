عاجل/ محتجون يغلقون هذه الطريق..

قام عدد من أهالي الموقوفين في قضية المركب الفلاحي التابع للاراضى الدولية بالنفيضة، صباح اليوم الثلاثاء، بحرق عجلات مطاطية وغلق الطريق الرابطة بين كندار والنفيضة‎.

وقال أحد المحتجين، في تصريح لإذاعة “الجوهرة أف أم”، إن الموقوفين قد تعرّضوا لمظلمة كبيرة، مطالبا بالإبقاء عليهم في حالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة2 ، وتبعا للتجاوزات الخطيرة التي حصلت على امتداد سنوات بالمركب الفلاحي التابع للاراضى الدولية بالنفيضة، قد أذنت لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بإجراء الابحاث والكشف عن الحقيقة حول محاور الإفساد المتعمد والممنهج سواء من خلال طريقة تنظيم البتات العمومية لصابة الزياتين أو لاصول الأشجار وسقيها بالماء المالح لتصبح حطاما وحطبا او بالدواجن والماشية والأعلاف المنتجة بالديوان والإضرار بالممتلكات والاستيلاء على المال العام.