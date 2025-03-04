ما كنا نخشاه من الذكاء الاصطناعي وقع: روبوت يخرج عن السيطرة وهذا ما فعله..

يحتدم النقاش منذ سنوات عن الذكاء الاصطناعي كسيف ذي حدين، ففيما يرى البعض أنه يسهل حياة البشر، يذهب آخرون إلى مخاطره المحتملة، وإحداها ما وقع فعلا في مهرجان أقيم بالصين مؤخرا حيث أثار سلوك روبوت المخاوف المتعلقة بموثوقية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والقدرة على التحكم بها.

وبث موقع “ذا إيكومنوميك تايمز” مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، يظهر روبوتا يستعرض حركاته أمام الجمهور في مهرجان أقيم بتيانجين الشهر الماضي.

وصدم الجمهور بانقضاض الروبوت عليه، ومحاولته ضرب أحد الحضور كما يبدو، لولا تدخل رجال الأمن بسرعة لوقف الروبوت عن الاستمرار بحركاته التي بدت وكأنها خرجت عن السيطرة.

ووفق ما أورد موقع “ذا إيكومنوميك تايمز” فإن منظمي الحدث قللوا من خطورة ما جرى، ووصفوا الأمر بأنه “فشل روبوتي بسيط”.

وأكد منظمو الحدث أن الروبوت وهو من تطوير شركة Unitree Robotics، اجتاز جميع فحوص السلامة، وأصروا على وضع تدابير إضافية لمنع وقوع حوادث مستقبلية بحسب ما ذكرت صحيفة “ميترو” البريطانية.

وأفادت تقارير بأن خللا في البرنامج تسبب في سلوك الروبوت غير المنتظم، مما أدى إلى اندفاعه المفاجئ نحو الحشد بهذه الطريقة غير المتوقعة.

“العربية.نت “