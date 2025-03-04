افتتاح نقطتي بيع من المنتج الى المستهلك بهذه الولاية..

افتتحت اليوم الثلاثاء بولاية بن عروس نقطتا بيع من المنتج إلى المستهلك، الأولى بفضاء سوق الأسماك المحاذي لمحطة الارتال بمدينة رادس، والثانية بمدينة بن عروس وتحديدا بالمحل البلدي الكائن بنهج يوغرطة قرب سوق ليبيا، وتشتمل كلتاهما على فضاءات مخصصة لبيع المنتوجات الاستهلاكية المختلفة لاسيما التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.

واطلع والي بن عروس، وسام المرايدي، رفقة بعض الإطارات الجهوية والمحلية على مختلف فضاءات العرض وظروف عرض وبيع مختلف المنتوجات الاستهلاكية بالنقطتين المذكورتين، حيث شدد على ضرورة التزام كافة المتدخلين من عارضين وباعة بتوفير المنتوجات بأسعار معقولة وتفاضلية تراعي القدرة الاستهلاكية للمواطنين، والالتزام بانتظامية التزويد وبالجودة االمطلوبة على مدار أيام شهر رمضان.

واشتمل الفضاءان المخصّصان للنقطتين على مساحات مهيئة لبيع اللحوم البيضاء والأسماك والبيض والتمور والخضر والغلال والمصبرات والتوابل وغيرها.

كما اشتمل فضاء نقطة البيع برادس على مساحة لعرض وبيع منتوجات المرأة في الوسط الريفي، أين توجد نماذج من العولة التونسية التقليدية ومنتوجات الضيعة، فضلا عن النباتات العطرية والزيوت المقطرة والمعلبات المصبرة.