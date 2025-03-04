تحرير 49 مخالفة اقتصادية خلال زيارة تفقد للسوق المركزية بالعاصمة..#خبر_عاجل

أفضت زيارة تفقد للسوق المركزية بالعاصمة أشرف عليها والي تونس عماد بوخريص، اليوم الثلاثاء، في إطار تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين خلال شهر رمضان، إلى تحرير 49 مخالفة اقتصادية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية تونس.

وشدّد بوخريص الذي كان مرفوقا، بالمديرة الجهوية للتجارة وفرق المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ومصالح حفظ الصحة ببلدية تونس والمصالح الأمنية، على ضرورة تكثيف حملات الفريق الجهوي المشترك للمراقبة الإقتصادية والصحية طيلة أيام شهر رمضان المعظم من خلال مراقبة توفر المواد الاستهلاكية الأساسية ومراقبة الأسعار من حيث مطابقتها للأسعار القانونية.

كما أكد على ضرورة مراقبة جودة المواد المعروضة من حيث ملاءمتها للشروط الصحية وسلامة المستهلك ومقاومة التجاوزات المتعلقة بالغش والاحتكار ودعوة التجار إلى احترام التصفيف المسموح به قصد تسهيل مرور مرتادي السوق والعناية بنظافة السوق ومحيط.

وتحول الوالي إثر ذلك إلى عدة أنهج بالعاصمة وذلك في إطار التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف.