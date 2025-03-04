هذا موعد أول رحلة للحجيج الى البقاع المقدسة..#خبر_عاجل

أعلن وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، خلال زيارة عمل أداها اليوم الثلاثاء الى ولاية المهدية، أن موعد أول رحلة للحجيج الى البقاع المقدسة قد حدد في منتصف شهر ماي المقبل، لتليها بقية الرحلات.

وأكد الوزير، أنه منذ انتهاء موسم الحج المنقضي، تم العمل على تجاوز الإخلالات المسجلة، والشروع في التحضير للموسم الحالي بهدف إنجاحه”، مبينا أن موسم الحج 2025 يشمل 10982 حاجا على المستوى الوطني.

وواكب رفقة والي الجهة والمدير الجهوي للشؤون الدينية، سير عمل الشباك الموحد الذي أفتتح أمس الإثنين، والمخصص لتوفير كل الخدمات وإتمام إجراءات السفر لنحو 396 حاجا من مختلف مناطق جهة المهدية، بفضل تواجد ممثلين عن كل المؤسسات المتدخلة كوكالات الأسفار والبنوك.

وأفاد الوزير بأن الحجيج استفادوا من الندوات التوعوية التي تم تنظيمها لفائدتهم حول مناسك الحج، علاوة على توفير الأعداد اللازمة من المرشدين والمرافقين وأعضاء البعثة الصحية.

كما اطلع بالمناسبة على مشاغل مجموعة من الحجاج المتوافدين على الشباك الموحد، داعيا إياهم إلى ضرورة التقيد بنصائح المرافقين وتعليماتهم لضمان سلامتهم وأداء منساكهم في أفضل الظروف.

وتضمنت زيارة العمل الى ولاية المهدية، وضع حجز الأساس لانطلاق أشغال بناء جامع “السيدة عائشة”، ومتابعة سير أشغال بناء مسجد “الوفاق”، والاطلاع على أنشطة كتاب “سيدي الغمام” بمعتمدية المهدية، الى جانب تدشين جامع وكتاب “الحمد” بمعتمدية سيدي علوان.