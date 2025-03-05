عاجل/ فرنسا: منع المحاميات من ارتداء الحجاب

صادق مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، في فرنسا على قرار حظر ارتداء المحاميات مختلف الرموز بما فيها الدينية، ليشمل ذلك الحجاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الدولة ناقش الاعتراض على قرار سابق صادر عن الرابطة الوطنية للمحامين في فرنسا.

وأضافت أن مجلس الدولة صادق على القرار الذي يمنع ارتداء مختلف الرموز المميزة للعاملين في سلك المحاماة، بما في ذلك الحجاب.

وفي سبتمبر الماضي، وافقت الرابطة الوطنية الفرنسية للمحامين على مقترح يقضي بمنع المحامين من ارتداء أي رموز مميزة خلال عملهم.

وإثر ذلك، تقدمت نقابة المحامين الفرنسية باعتراض لمجلس الدولة، بدعوى أن القرار ينتهك استقلالية المحامين.

وكالات