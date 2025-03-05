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الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أميركية في أجواء الحديدة..#خبر_عاجل

2025/03/05 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن، أمس الثلاثاء، اسقاط طائرة مسيرة أميركية قالت إنها من طراز إم كيو-9 بعد انتهاكها المجال الجوي اليمني.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع “نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أميركية معادية نوع إم كيو-9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة”.

وتابع في بيانه “هي الطائرة الخامسة عشرة التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطِها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا لإخواننا المجاهدين في غزة ولبنان”.

 

 

“سكاي نيوز”

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